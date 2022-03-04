Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor - Son Dakika
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Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor

04.03.2022 15:42
Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 yıldır devam eden ve iki yıldır ara verilen Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvasını görüşmek amacıyla Türkiye Hentbol Federasyonundan yetkililer Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 yıldır devam eden ve iki yıldır ara verilen Üniversiteler Plaj Hentbolu Turnuvasını görüşmek amacıyla Türkiye Hentbol Federasyonundan yetkililer Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları Başkan v. Serdar Eler, Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe, Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Organizasyon Başkanı Mustafa Saka, Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Komite Üyesi Mehmet Nadi Pirci ve Plaj Hentbol Teknik Kurul Üyesi Kenan Engin, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı işbirliği yapılması konusunu görüştü.

Ziyarette, 27 Haziran-01 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan 23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Turnuvası ile Muğla-Köyceğiz 02-04 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Prof. Dr. Sedat Muratlı Anısına Hentbol Duayenleri Platformu 12. Buluşma" organizasyonları için karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile belirten Başkan Ceylan," İki yıldır içinde bulunduğumuz Covid-19 küresel salgın dolayısıyla etkinliklerimizi gerçekleştirememiştik.1998 yılında başlayan İlçemiz Köyceğiz de 22 yıldır devam eden Belediyemizin ev sahipliğinde organize edilerek bir klasik hale gelen, Üniversiteler Plaj Hentbolu Şampiyonası'nı, bu yıl tedbirleri elden bırakmadan gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Etkinliğimizin devam etmesinde katkıda bulanan ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını diler, İlçemiz Köyceğiz'e hayırlı olmasını dilerim" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor
Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor
Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor

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Üniversiteler, Kamil Ceylan, Köyceğiz, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de 22 yıldır devam eden Üniversiteler Plaj Hentbolu turnuvası yeniden başlıyor - Son Dakika


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