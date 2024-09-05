Kübra Korkut Gümüş Madalya Kazandı

Spor

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisi finalinde Hollanda'dan Kelly van Zon'a 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalyanın kazandı.

Milli sporcu Kübra Korkut, South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi finalinde Kelly van Zon ile karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Kübra Korkut, gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK: TEBRİK EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, para masa tenisinde gümüş madalya kazanan Kübra Korkut'u yayınladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında, "Para masa tenisinde Paralimpik İkincisi olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.