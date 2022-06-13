Kula'da Jeopark Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Kula'da Jeopark Futbol Turnuvası başladı

13.06.2022 09:20
Kula'da Jeopark Futbol Turnuvası başladı

Kula Belediyesi tarafından 5'si düzenlenen Jeopark Futbol Turnuvası başladı.

Kula Belediyesi tarafından 5'si düzenlenen Jeopark Futbol Turnuvası başladı.

Jeopark Sentetik Çim Sahası'nda düzenlenen turnuva, Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-14 futbol takımlarının gösteri maçıyla açıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada Kula'da sporu ve sporcuyu destekleyen her organizasyonu gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Spor tesisleri bakımından iyi bir noktaya ulaşan ilçemizde gençlerimizin önünü açacak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en önemli unsurun spor olduğunun bilincindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un ilçemize kazandırdığı bu eserlerin aktif olarak kullanılması için faaliyetlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Mahallelerden 10 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçında Davala Spor ile Narınca Spor, golsüz berabere kaldı.

Turnuva 7 Temmuz'da oynanacak final maçıyla son bulacak.

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Kaynak: AA

Çocuk İzleme Merkezi, Hüseyin Tosun, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kula'da Jeopark Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

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