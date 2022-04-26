Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak

26.04.2022 15:44
Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak

Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, Kulüpler Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, Kulüpler Birliği'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, ECA, FIFPRO gibi paydaşların temsilcilerinin katılımıyla 28-29 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'nda Avrupa futboluyla ilgili önemli konular görüşülecek. Oturumların basına kapalı gerçekleştirileceği organizasyonda, 28 Nisan Perşembe akşamı Rahmi Koç Müzesi'nde saat 20.00'de yerli ve yabancı misafirlerin katılacağı gala yemeği organize edilecek. Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, 29 Nisan 2022 günü saat 13.00'te gerçekleşecek basın toplantısıyla sona erecek.

Ahmet Ağaoğlu: "Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa futbolu için oldukça önemli olan bu organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu buluşma, Avrupa Liglerinin ortak meselelerini konuşmak amacıyla gerçekleşiyor. Bu doğrultuda Avrupa futbolunda öne çıkan konu başlıklarını masaya yatıracağız. Şahsen ben bu buluşmayı oldukça önemsiyorum ve güzel şehrimiz İstanbul'da bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Dilerim bu buluşma, Avrupa futboluna katkı sağlayacak fikirlerin tartışıldığı, kararların alındığı bir organizasyon olarak hafızalarda yer alır."

Ana tema 'Finansal sürdürülebilirlik'

Avrupa'daki profesyonel liglerin ortak konularına çözümler bulmak, yerel liglerin ve kulüplerin varlığını korumak ve gelişimini sürdürmek amacıyla kurulan ve Avrupa profesyonel liglerinin temsil organı olan Avrupa Ligler Birliği'nin İstanbul'da gerçekleşecek 39. Genel Kurulu'nun ana teması 'Finansal sürdürülebilirlik' olacak.

İlk günkü seminerde yer alacak konuşmacılar ve konular şöyle:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç: Türk futbolunda finansal zorluklar

LaLiga Başkanı Javier Tebas: CVC Capital Partners, LaLiga ve kulüpler arasındaki iş birliği ve özellikle bunun İspanyol futbolu ve kulüplerinin finansal sürdürülebilirliğine faydası

İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer: 2023-2024 sezonu İsviçre Süper Ligi reformu ve kulüpler ile İsviçre'deki profesyonel futbola muhtemel mali katkıları

Bundesliga (DFL) Kurumsal Strateji ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Marc Lenz: UEFA Finansal Fair Play Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son Dakika | Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp 'intihar etti' ihbarında bulundu Son Dakika | Fatih'te dehşet: Eşini öldürüp 'intihar etti' ihbarında bulundu İstanbullular metrobüslerdeki yoğunluğa tepki gösterdi İstanbullular metrobüslerdeki yoğunluğa tepki gösterdi

Rahmi Koç Müzesi, İstanbul, İsviçre, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:42 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kulüpler Birliği, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement