Kumru'lu sporcu Bolu'daki Wushu Kungfu organizasyonunda Balkan şampiyonluğu kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Kumru ilçesinden sporcu, Bolu'da gerçekleştirilen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda Balkan şampiyonluğu kazandı. Ay-yıldızlı bayrağı uluslararası organizasyonda temsil eden sporcu, Kumru'da sevinçle karşılandı ve tebrik edildi.
Ordu'nun Kumru ilçesinden Erva Bayraklı, Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda Balkan şampiyonu oldu.
Bolu'da bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada Erva Bayraklı, uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı temsil etti. Erva Bayraklı, elde ettiği dereceyle ilçesinin gururu oldu.
Erva Bayraklı'nın başarısı ilçesinde sevinçle karşılanırken, sporcu tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
Kaynak: İHA
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