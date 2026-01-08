Kupadan elenen Mourinho futbolculara sardı - Son Dakika
Kupadan elenen Mourinho futbolculara sardı

08.01.2026 09:54
Braga'ya 3-1 yenilerek Lig Kupası'na veda eden Benfica'da Jose Mourinho'nun maç sonu sözleri gündem oldu. Mourinho, ''Bu gece eve gitmeyeceğiz, antrenman sahasında uyuyacağız. Umarım hiçbir şey uyuyamazlar'' diyerek oyuncularına sert mesaj verdi.

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Braga deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Braga, bu sonuçla adını finale yazdırırken Benfica cephesinde ise maç sonrası açıklamalar dikkat çekti.

MOURINHO'DAN OLAY SÖZLER: EVE GİTMEYECEĞİZ

Benfica'nın mağlubiyetinin ardından konuşan Jose Mourinho, takımın geceyi antrenman sahasında geçireceğini belirterek sert ifadeler kullandı.

Mourinho açıklamasında, "Bu gece eve gitmeyeceğiz, antrenman sahasına gideceğiz ve orada uyuyacağız. Oyuncular orada uyuyacak. Ve umarım oyuncular da benim gibi uyurlar. Yani hiçbir şey uyuyamayacaklar. Umarım bu gece hiç uyuyamazlar" dedi.

Jose Mourinho, Benfica, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    senden hoca olmaz.menejar veya sportif direktör olman gerekirken hoca olmuşsun 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
