Kur'an Kursu Öğrencilerinden Spor Festivali - Son Dakika
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Kur'an Kursu Öğrencilerinden Spor Festivali

Kur\'an Kursu Öğrencilerinden Spor Festivali
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Sivas'ta Kur'an kursu öğrencileri, parkur yarışmalarında eğlenceli anlar yaşadı ve madalya aldı.

Sivas'ta Hasan Aksu Camii Kur'an Kursu öğrencileri, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen parkur yarışmalarında hem eğlendi hem de sportif yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz döneminde Kur'an kurslarına devam eden çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hasan Aksu Camii Kur'an Kursu öğrencileri için Taha Akgül Spor Salonu'nda parkur yarışmaları gerçekleştirildi.

Çocukların hem eğlendiği hem de fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı bulduğu etkinlikte, öğrenciler hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren ve etkinliğe katılan tüm çocuklara madalya verildi.

Madalya töreninde ödüller, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban ile Sicil, Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kur'an Kursu Öğrencilerinden Spor Festivali - Son Dakika

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