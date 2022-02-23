Kürek Milli Takımı, Yunanistan'da hazırlık yarışlarına katılacak - Son Dakika

Olimpiyat hedefiyle kamp çalışmalarını sürdüren Kürek Milli Takımı, Yunanistan'da yapılacak hazırlık yarışlarında iyi bir performans sergilemek istiyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular hazırlık kampında her gün, koşu ve egzersizlerin ardından Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kürekte hedeflerinin her zaman olimpiyat olduğunu söyledi.

Gençlere daha sağlıklı, daha güzel, ahlaklı ve düzgün bir ortam sağlayabilmek için çaba gösterdiklerini belirten Ertürk, "Türk küreği olarak ilk olimpiyatlarda A finaller görmek, en az 6-7 sporcuyla orada ülkemizi temsil etmek ve madalya almak istiyoruz. Bunun için önümüzdeki hafta Yunanistan'da hazırlık yarışına katılacağız." diye konuştu.

Daha sonra dünya kupaları, dünya şampiyonaları için çalışma yürüteceklerini anlatan Ertürk, sporcularına bu ağırlıkta hazırlayacaklarını bildirdi.

Salgında kürek sporuna ilgi arttı

Kürekte geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Erhan Ertürk, şunları kaydetti:

"Kürekte adım adım artık madalya seviyesine gelip madalyaları da toplamaya başlayınca ciddi bir ilgi oldu. Kızlarımızın 23 yaş altında dünya şampiyonu olmasıyla yoğun ilgi oldu. İnsanlar salgında spor yapmaya başladı çünkü herkes açık havada temastan uzak spor arıyordu. Kürek buna cevap veren spor oldu. Ciddi bir ilgi oldu, artık yoğun bir popülasyonumuz var. Buradan ne kadar başarılı sporcu çıkaracağımız önemli. Çünkü bu bir elek. Yani eleğimiz ne kadar büyük olursa siz o ekibi oluşturabiliyorsunuz. Biz işte bu eleğimizi büyütmek, daha çok bütün ülkeye yayılmak, ülkedeki bütün çocukların bu sporu duymasını sağlamak için çalışıyoruz. "

"Köyceğiz Gölü'nde antrenman koşullarına çok uygun"

Ertürk, Köyceğiz Gölü'nün son yıllarda özellikle milli takımın uzun süre kamp yaptığı bir merkez haline geldiğini dile getirdi.

Bölgenin özellikle kış kampları için çok uygun olduğuna işaret eden Ertürk, "Hava şartları ve göl suyunun uygun olması nedeniyle sporcular burada çok rahat çalışma yürütüyor. Geçen sene buraya 10'un üzerinde ülke geldi. Rusya buradaki kamp çalışmalarıyla çok büyük başarılar elde etti. Antrenman koşulları olarak Köyceğiz çok uygun. Bizimki doğa sporu olduğu için burası da muhteşem bir doğa. Biz de yurt dışındaki bağlantılarımızla görüşerek buraya federasyonların gelmelerini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.