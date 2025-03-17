Kurtulmuş'tan Şampiyon Sporculara Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi, gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar'ı ve bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ile Elif Güneri'yi yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak bizlere büyük bir sevinç yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."