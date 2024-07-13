Kuşadası Belediye Başkanı Kuşadasıspor'un Şirketleşmesine Karşı Çıktı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Kuşadasıspor'un Şirketleşmesine Karşı Çıktı

Kuşadası Belediye Başkanı Kuşadasıspor\'un Şirketleşmesine Karşı Çıktı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un marka değerinin altında satılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, kulübe zarar verecek oluşumlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

13.07.2024 15:36  Güncelleme: 15:37
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, genel kurul toplantısında şirketleşme kararı alan Kuşadasıspor'u marka değerinin altında satılmasına müsade etmeyeceklerini belirterek, Kuşadasıspor'a zararı dokunacak oluşumlara asla müsade etmeyeceklerini söyledi.

Başkan Günel, "UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın adını kullanarak kulübün almaya çalışan Ertan Can Yazıcı'nın sahibi olduğu yurt dışı bağlantılı Help Steps isimli şirketin oyununa gelmeyiz. Kuşadasıspor Kulübü kimsenin oyuncağı değildir. Biz yeni sezonda da değerli yöneticilerimizle yine takımımıza sahip çıkıp, Kuşadasısporumuzu 2'nci Lig'e çıkarmak için canla başla mücadele edeceğiz" dedi.

Kuşadasıspor'un geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulunda kulübün futbol şubesini şirketleştirilmesi kararı alındı. Ardından siyah-beyazlı kulübün futbol şubesinin Ertan Can Yazıcı'nın sahibi olduğu yurt dışı bağlantılı Help Steps isimli bir şirkete satılması için temaslar başladı. Temaslar sonucunda şirket sahibi Yazıcı'nın UEFA eski İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Bayram Saral'ın isimlerini kullanarak kulüpleri marka değerinin altında satın almaya çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine Başkan Ömer Günel, kulüp yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantıda yöneticilerle istişarede bulunan Başkan Ömer Günel, Kuşadasıspor'un Ertan Can'a ait Help Steps şirketine olan satışını durdurdu.

"Kentimizin marka değeri olan Kuşadasıspor'a her zaman sahip çıkacağız"

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada "Biz 23 yıldır, kimsenin ilgilenmediği bu kulübü amatörden alıp 3'üncü Lig'e kadar çıkardık. Artan maliyetler çok fazla ama bu kulübü kimsenin oyuncağı haline getirmesine asla müsade etmem. Bugüne kadar Kuşadasıspor'a katkı vermiş değerli yöneticilerimizle yine takımımıza sahip çıkıp, Kuşadasısporumuzu 2'nci Lig'e çıkarmak için canla başla mücadele ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadası Belediye Başkanı Kuşadasıspor'un Şirketleşmesine Karşı Çıktı - Son Dakika

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