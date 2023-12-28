Kuşadası Belediyespor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi\'ne yükseldi

Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp önemli bir başarının altına imza atan Kuşadası Belediye spor, Kuşadası'nı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) temsil etmeye hak kazandı.

Kuşadası'nda yaz ve kış dönemlerinde açtığı ücretsiz kurslarla, çocuklara ve gençlere spor sevgisini aşılayan Kuşadası Belediyespor, sportif alanda elde ettiği başarılarla da örnek teşkil ediyor. Siyah-beyazlı kulüp bu kapsamda Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi Final Grubu'nda oynadığı son maçta, Akademi Spor Kulübü'nü 71-64 mağlup etti. Söke Basketbolspor Kulübü ve Kardeşköyspor Kulübü'nün de yer aldığı grubu 5 galibiyet ve topladığı 11 puanla birinci sırada tamamlayan Kuşadası Belediyespor şampiyon oldu. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran teknik ekip ve oyuncular büyük sevinç yaşadı. Kuşadası Belediyespor, bu sonuçla, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükseldi.

Kuşadası Belediyespor Başkanı Mehmet Sarıdedeoğlu elde ettikleri sonucun gurur verici olduğunu belirterek, "Kulüp olarak amacımız kentimizde geleceğin sporcularını yetiştirirken onlara aynı zamanda gösterdiğimiz sportif başarılarla da örnek olmak. Çünkü sportif başarı çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmekte çok önemli bir rol oynuyor. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN