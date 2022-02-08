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Kuşadasıspor'da Ataman sesleri - Son Dakika

Kuşadasıspor'da Ataman sesleri

08.02.2022 11:06
Kuşadasıspor'da Ataman sesleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücalesi veren Kuşadasıspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücalesi veren Kuşadasıspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği öğrenildi.

Erman Kılıç ile yollarını ayıran Kuşadasıspor'un temasa geçtiği Bülent Ataman ile büyük oranda anlaşma sağladığı vurgulandı. Uzun yıllar Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Karşıyaka gibi kulüplerde kalecilik yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı Bülent Ataman'ın hafta sonuna kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi.


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Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da Ataman sesleri - Son Dakika Spor


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