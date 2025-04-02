Kütahya Belediyespor, Tire Belediyespor\'u 79-60 Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kütahya Belediyespor, 5. hafta karşılaşmasında Tire Belediyespor'u 79-60'lık skorla mağlup etti.

Dumlupınar Spor Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen Kütahya Belediyespor, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Kütahya Belediyespor, mücadelesiyle rakibine zor anlar yaşattı. Sporcular, takım oyununu sahaya en iyi şekilde yansıtırken performanslarıyla dikkat çekti. Savunmada da başarılı bir performans sergileyen takım, rakibine fazla sayı şansı tanımayarak 19 sayılık farkla galibiyete ulaştı. - KÜTAHYA