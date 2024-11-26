Kütahya\'da Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

Spor

Kütahya'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı okullar arası gençler hentbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Yapılan müsabakalar sonunda Genç Kızlarda, Kütahya Spor Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci ve Hayme Ana MTAL üçüncü oldu.

Genç Erkeklerde, Kütahya Spor Lisesi birinci, Fatih Anadolu Lisesi ikinci, ASE Sosyal Bilimler Lisesi ise üçüncü oldu. Düzenlenen törende dereceye giren takımlarına kupa ve madalyaları verildi. - KÜTAHYA