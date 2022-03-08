Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları - Son Dakika
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Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

08.03.2022 12:35
Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

Kütahya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar arası satranç Minikler-B kız ve Erkek kategori müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Kütahya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar arası satranç Minikler-B kız ve Erkek kategori müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Kütahya Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda, Erkeklerde birinci Yunus Emre İlkokulu, ikinci 80. Yıl Özel İdare İlkokulu, üçüncü Milli Egemenlik İlkokulu, dördüncü Özel Boğaziçi Şehir İlkokulu, beşinci Özel Kütahya İstek İlkokulu ve altıncı Abdurrahman İlkokulu oldu.

Kızlarda ise birinci Yunus Emre İlkokulu, ikinci 80. Yıl Özel İdare İlkokulu oldu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları
Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları
Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları

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Kütahya Ticaret Borsası Kütahya Ticaret Borsası KÜTAHYA OSB'DE ÇALIŞAN HER 100 KİŞİDEN 45'İ KADIN KÜTAHYA OSB'DE ÇALIŞAN HER 100 KİŞİDEN 45'İ KADIN

okullar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da okullar arası minikler satranç müsabakaları - Son Dakika
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