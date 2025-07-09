Kütahya\'dan Bakanla Verimli Görüşme

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6-7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birebir görüşme gerçekleştiren İl Müdürü Küçük, Kütahya'nın gençlik ve spor alanındaki mevcut durumu, ihtiyaçları ve gelecek hedefleri hakkında doğrudan bilgi verme fırsatı buldu.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Küçük, "İlimize yeni yatırımlar kazandırmak, mevcut tesislerimizi daha işlevsel hale getirmek ve gençlerimize daha fazla imkan sunmak adına önemli bir görüşme gerçekleştirdik," dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın Kütahya'ya olan ilgisinin ve desteğinin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Küçük, "Gençlerimizin enerjisiyle Kütahya'yı her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA