Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Açıldı

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Açıldı
13.04.2026 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği, törenle açıldı; Sadettin Saran, taraftarlarla buluştu.

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran katılırken, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli ile taraftarlar da programda yer aldı.

Açılış törenine AK Parti milletvekilleri Mehmet Demir, Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Genel Merkez MKYK Üyesi Erkan Güral da katıldı. Kütahyalı Fenerbahçeli taraftarlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Programda Sadettin Saran, taraftarlarla bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik boyunca sarı-lacivertli taraftarlar coşkulu anlar yaşadı.

Saran, "Kütahyaspor, 2. Lig'e çıktı, inşallah biz de Fenerbahçe olarak destek vereceğiz, söz veriyorum" dedi.

Konuşmalarda, derneğin yalnızca bir buluşma noktası olmayacağı, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere de katkı sunacağı ifade edildi. Kütahya'daki Fenerbahçelilerin daha organize bir yapı altında bir araya gelmesinin kulüp kültürünün yayılması açısından önemli olduğu vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kütahya, Spor

Son Dakika Spor Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 00:48:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.