Süper Amatör'de Moymulspor top başı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Amatör'de Moymulspor top başı yaptı

27.08.2022 10:48
Süper Amatör'de Moymulspor top başı yaptı

Kütahya ili Tavşanlı ilçesi, 2022-2023 Şehit Sancaktar Mehmetçik Sezonu Süper Amatör Küme takımlarından Moymulspor top başı yaptı.

Kütahya ili Tavşanlı ilçesi, 2022-2023 Şehit Sancaktar Mehmetçik Sezonu Süper Amatör Küme takımlarından Moymulspor top başı yaptı.

Moymul Ovası'ndaki sahada antrenmanlara başlayan Moymulspor'un ilk antrenmanına oldukça yoğun ilgi oldu. Taraftarlar ve takıma gönül verenler ile Moymuldan Yetişenler Derneği takımı yalnız bırakmadı.

Teknik Direktör Muhittin Başaran, ilk antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok çalışmamız gerekir,bu şekilde her engeli aşabileceğimizi biliyoruz. Gençlere teknik heyet ve yönetim olarak inancımızın tam olduğunu ve bir futbol takımından çok amatör ruh ile dostluk kardeşlik içinde kolej havası yaratmaya çalıştığımız gençlerin birbiriyle kenetlenme si en önemlisi" dedi.

Moymulspor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık da bu sezon çok daha farklı olacağını belirterek tüm taraftarları antrenman ve maçları izlemeye davet etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Yaz Kur'an Kursları bilgi yarışması sonuçlandı Yaz Kur'an Kursları bilgi yarışması sonuçlandı Kütahya büyük zafere hazır Kütahya büyük zafere hazır
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Amatör'de Moymulspor top başı yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Amatör'de Moymulspor top başı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement