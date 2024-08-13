Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı ve mahalle muhtarları Belediye Kütahyaspor\'u ziyaret etti

Spor

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve Kütahyalı mahalle muhtarları Belediye Kütahyaspor yönetimini ziyaret ederek takıma desteklerini iletti.

Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, Kütahyalı muhtarlara teşekkür ederek, "Şehir bizim takım bizim diyerek çıktığımız yolda değerli muhtarlarımız takımına sahip çıkan projelerle sezon boyu takımımızla halkımızı buluşturacak" dedi. - KÜTAHYA