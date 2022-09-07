Amatör spor kulüplerinden 'küfürsüz' maç isteği - Son Dakika
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Amatör spor kulüplerinden 'küfürsüz' maç isteği

07.09.2022 13:53
Amatör spor kulüplerinden 'küfürsüz' maç isteği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ve diğer amatör spor kulüpleri, birlik ve beraberlik için biraraya geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ve diğer amatör spor kulüpleri, birlik ve beraberlik için biraraya geldi.

Tavşanlı'da Amatör Spor Kulüpleri başkan ve temsilcileri TKİ Tavşanlı Linyitspor'un misafiri olarak Tunçbilek'te bir araya geldi.

Tunçbilek'te gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, kulüp başkan ve yöneticileri katıldı. Programda; kulüpler arası birlik ve beraberlik ile tribünlere kadınların da ilgi göstermesine öncülük etmek düşüncesi ön plana çıktı.

Belediye Başkanı Mustafa Güler burada yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin bu şekilde bir araya gelmelerinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Spor kulüplerimizin ve sporcularımızın daima yanındayız" mesajı verdi. İlçedeki tüm kulüplerin birbirine kenetlenme girişimini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Başkan Güler, "Tribünlerimizde kadınlar da yerlerini almalı. Başta küfür olmak üzere olumsuz tüm davranışların yaşanmamasını diliyoruz. Kadınlarımız da maçlara gelmeli ve ilçemizdeki genç amatör sporcularımızı hep birlikte desteklemeliyiz" diye konuştu.

Başkan Güler, amatör spor kulüplerinin başkanlarına da seslenerek, "Kulüplerimizde öncelik olarak kendi bölgemizdeki genç sporculara yer vermeliyiz" ifadesini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak da oynanacak ilk maçlara eşiyle beraber katılma kararı aldığını duyurarak, kadın taraftar sayısının artırılması ve küfür gibi olumsuz davranışlara karşı durulmasını desteklediğini vurguladı.

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik adına yapılan bu programlara devam edilmesi kararlaştırıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tunçbilek, Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amatör spor kulüplerinden 'küfürsüz' maç isteği - Son Dakika

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