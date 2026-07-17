Kütahyaspor 9 Yeni Futbolcuya İmza Attı

TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kütahyaspor, iç ve dış transfer çalışmaları kapsamında 9 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Düzenlenen imza töreninde Aykut Çift, Mustafa Çeçenoğlu, Berkan Ünal, Emircan Çelik, H. İbrahim Sönmez, Berk Yıldız, Boğaçhan Kazmaz, Burak Evren ve Fatih Somuncu, kendilerini mavi-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya, transfer sürecinin teknik heyetin raporları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Kadro planlamasında titiz davrandıklarını ifade eden Altınkaya, "İnce eleyip sık dokuduk. Anlaştığımız tüm futbolcular, karakterleri ve futbol kaliteleriyle önemli isimler. Takımımıza katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedeflediklerini dile getiren Altınkaya, transfer çalışmalarının planlanan şekilde devam ettiğini belirterek, yapılacak takviyelerle birlikte Kütahyaspor'un TFF 2. Lig'de rekabetçi bir ekip oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Kulüp yönetiminin, gerçekleştirilen transferlerle birlikte mevcut kadro iskeletini koruyarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediği öğrenildi. - KÜTAHYA