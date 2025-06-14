Kütahyaspor Başkanı Altınkaya: Güçlü Aday Olursa Aday Olmayacağım

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, sosyal medyada yer alan bazı söylemler üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu. Altınkaya, daha önceki açıklamalarını yineleyerek, güçlü bir yönetim çıkması halinde aday olmayacağını bir kez daha net ifadelerle dile getirdi.

Altınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm uyarı ve açıklamalarımıza rağmen sosyal medyada yer alan bazı söylemleri şaşkınlıkla takip ediyorum. Bu sebeple kongre öncesinde bir kez daha net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki; güçlü bir aday çıkması halinde kesinlikle aday olmayacağım" ifadelerine yer verdi.

Kendisine herhangi bir görüşme talebi gelmediğini vurgulayan Altınkaya, "Bugüne kadar kulübümüze başkan adayı olan Sayın Hüseyin Bey'den ya da ekip arkadaşlarından şahsıma veya yönetim kurulumuza yönelik herhangi bir görüşme talebi gelmemiştir. Oysa ki şehir halkı olarak hepimizin, bu göreve talip olan kişilerin kulübümüzle ilgili planlarını, bütçesini ve hedeflerini bilmeye hakkı vardır" dedi.

Verdiği sözlerin arkasında durduğunun altını çizen Altınkaya, "Ben, her zaman verdiği sözleri tutmuş biri olarak bir kez daha yineliyorum: Güçlü bir yönetimin karşısında asla aday olmayacağım" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - KÜTAHYA