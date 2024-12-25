Kuyucak\'ta Spor Alanları Yenilendi

Spor

Kuyucak Belediyesi tarafından Horsunlu, Yamalak ve Sarıcaova Mahallelerinde spor alanları yenilendi.

Kuyucak'ın Horsunlu ve Yamalak Mahalleleri'nde yer alan halı sahaların bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yamalak Halı Saha girişine de sürme kapı takıldı. Sarıcaova Mahallesi'nde yer alan basketbol sahası da modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "İlçemizde yer alan spor alanlarında eksiklikler giderilerek gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN