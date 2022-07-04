Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak

Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kuyucak'ta yıllardır süren yüzme kursları bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Horsunlu Mahallesi'ne yapılan havuzla birlikte Kuyucak'ta 3 havuz, yüzme kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri, Pamukören ve Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde onlarca çocuk yüzme kursu görmek için kayıt yaptırdı. 6-15 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kurslar hafta içi her gün yapılacak. Kurslar, deneyimli yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleşecek.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Yaz tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için Kuyucak ilçe merkezimizde, Pamukören ve Horsunlu Mahallemizdeki havuzlarımız çocuklarımızı ağırlamaya başladı. Tatil boyunca öğrencilerin sosyal aktivitelerini geliştirmeleri için satranç, akıl oyunları, yüzme havuzu kursları açtık. Havuzu 12 yıl önce faaliyete geçirdik. Bunca yıldır da açtığımız yaz kursları büyük ilgi görüyor. Havuzumuzdan her gün numune alınıyor. Bölgenin en temiz havuzu olma özelliğini de taşıyor" diye konuştu. - AYDIN