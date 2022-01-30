Kuyucaklı hentbolculara, Başkan Ertürk'ten sürpriz

Kuyucak Belediyespor Küçük Kızlar Hentbol Takımı, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün destekleriyle İzmir'i gezdi ve İzmir'de Hentbol Süper Lig maçı izledi.

Antrenör Talat Uysal önderliğinde Kuyucak Belediyespor Küçük Kızlar Hentbol Takımı, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi. Güzel anlar geçiren küçük hentbolcuları daha sonra bir sürpriz daha yapıldı. İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda Hentbol Kadınlar Süper Lig İzmir Büyükşehir Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor karşılaşmasını izleyen küçük hentbolcular, kendilerini de Süper Lig'de görmek için hedef belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un hentbolcusu ve ülkemizin başarılı hentbolcularından Yeliz Özel ile tanışma fırsatı yakalayan Kuyucak Belediyespor'un küçük hentbolcuları, sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Kuyucak Belediyesporlu küçük kızlar bu güzel etkinlik için, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkür etti. - AYDIN