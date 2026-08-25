Samsunspor’un genç oyuncusu Kuzey’den Başkan Zencirci’ye forma jesti - Son Dakika
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Samsunspor’un genç oyuncusu Kuzey’den Başkan Zencirci’ye forma jesti

Samsunspor’un genç oyuncusu Kuzey’den Başkan Zencirci’ye forma jesti
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Samsunspor'a transfer olan genç futbolcu Kuzey Topçu, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi makamında ziyaret etti ve imzalı formasını hediye etti.

Samsunspor'a transfer olan genç futbolcu Kuzey Topçu, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.

Yakın zamanda Samsunspor'a transfer olan Kuzey Topçu, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette genç futbolcunun futbol kariyeri ve yeni takımıyla ilgili sohbet gerçekleştirildi. Kuzey, Samsunspor'a transferinin ardından attığı ilk imzayı bir forma üzerine atarak Başkan Zencirci'ye hediye etti. Anlamlı hediye karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zencirci, genç futbolcunun ziyaretinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Başkan Zencirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey'in Samsunspor'dan sonra attığı ilk imzanın bize hediye ettiği forma olması bizleri fazlasıyla gururlandırıp, mutlu etti. Sevgili Kuzey'e nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çıktığı bu yolda nice başarılar diliyorum. Yolu açık, galibiyeti bol olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor’un genç oyuncusu Kuzey’den Başkan Zencirci’ye forma jesti - Son Dakika

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