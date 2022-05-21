Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı - Son Dakika
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Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı

21.05.2022 22:30
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.

PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.

Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı - Son Dakika


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