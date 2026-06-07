Marmaris'te Tour de France tamamlandı - Son Dakika
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Marmaris'te Tour de France tamamlandı

Marmaris\'te Tour de France tamamlandı
07.06.2026 18:13  Güncelleme: 18:15
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Dünyanın en prestijli amatör bisiklet organizasyonlarından L'Etape Marmaris by Tour de France, 16 ülkeden 700'den fazla bisikletçinin katılımıyla Marmaris'te gerçekleşti. Uzun ve kısa parkurlarda şampiyonlar belli olurken, genel klasman birincileri Fransa Bisiklet Turu'na katılım hakkı kazandı.

Dünyanın en prestijli amatör bisiklet organizasyonlarından biri olan L'Etape Marmaris by Tour de France, Marmaris'in eşsiz doğası ve tarihi güzellikleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra 16 farklı ülkeden 700'ün üzerinde bisikletçinin katıldığı organizasyon, iki gün boyunca bisiklet severleri bir araya getirdi.

Yarışın startı, sabah saat 08.00de 19 Mayıs Gençlik Meydanından verildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Ltape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, LtapeSeries by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin katılımıyla katıldığı organizasyonda sporcular, İçmeler, Turunç ve Amos güzergahlarını kapsayan parkurlarda pedal çevirdi. Yerli ve yabancı sporcular, Marmaris'in eşsiz manzarası eşliğinde hem dayanıklılıklarını hem de performanslarını ortaya koydu.

'Şampiyonlar belli oldu'

96,8 kilometrelik uzun parkurda erkekler kategorisinde Anton Hrabovskyi, 2 saat 59 dakika 21 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kadınlarda ise Şeniz Pamuk, 3 saat 47 dakika 31 saniyelik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı.

65,8 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde İsmet Doğanay Yüksek, 2 saat 5 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Aylin Yüce 2 saat 19 dakika 31 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'da yarışma hakkı kazandılar

Genel klasmanda şampiyon olan sporcular, 19 Temmuz'da Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etap rotasında gerçekleştirilecek L'Etape du Tour 2026'ya katılım hakkı elde etti. Bu başarı, sporcular için uluslararası arenada önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri il ve ilçe protokolü ve yarış direktörleri tarafından takdim edildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, görevlilere, gönüllülere ve sporculara teşekkür ederek, Marmaris'in ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris'te Tour de France tamamlandı - Son Dakika

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