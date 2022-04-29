La Liga'da şampiyon belli oluyor - Son Dakika
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La Liga'da şampiyon belli oluyor

29.04.2022 21:01
La Liga'da şampiyon belli oluyor

Futbolseverlerin merakla takip ettiği, Avrupa'nın önde gelen liglerinden İspanya La Liga'da şampiyon bu hafta belli olabilir.

Futbolseverlerin merakla takip ettiği, Avrupa'nın önde gelen liglerinden İspanya La Liga'da şampiyon bu hafta belli olabilir.

Her hafta büyük rekabetlere sahne olan ligde en yakın rakipleriyle arayı açan lacivert-beyazlılar, kendi evi Santiago Bernabeu'da Espanyol karşısında en az 1 puan alması durumunda ligin bitimine 4 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid-Espanyol karşılaşması 30 Nisan Cumartesi saat 17.15'de başlayacak. Real Madrid'in şampiyon olması durumunda stadyumda düzenlenecek kupa töreni de maçın ardından canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan ekrana gelecek. - İSTANBUL

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Şampiyon, Espanyol, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: La Liga'da şampiyon belli oluyor - Son Dakika
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