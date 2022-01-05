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Lakers evinde Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika

Lakers evinde Sacramento Kings'i mağlup etti

05.01.2022 10:29
Lakers evinde Sacramento Kings'i mağlup etti

NBA'de Los Angeles Lakers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla yenerken, Lakers'ta LeBron James 31 sayı ile oynadı ve maçın en skoreri oldu.

NBA'de Los Angeles Lakers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla yenerken, Lakers'ta LeBron James 31 sayı ile oynadı ve maçın en skoreri oldu.

NBA'de normal sezona 5 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3. toplamda da 20. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadele ederek maçın en skoreri olurken, takımda Malik Monk 24, Russell Westbrook ile Talen Horton Tucker 19'ar sayı ile katkıda bulundu. Bu sezonki 23. mağlubiyetini alan Sacramento'da De'Aaron Fox'un 30 ve Buddy Hield'ın 26 sayısını yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 129 - San Antonio Spurs: 104

Cleveland Cavaliers: 106 - Memphis Grizzlies: 110

New York Knicks: 104 - Indiana Pacers: 94

New Orleans Pelicans: 110 - Phoenix Suns: 123

Los Angeles Lakers: 122 - Sacramento Kings: 114 - İSTANBUL

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Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lakers evinde Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lakers evinde Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika
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