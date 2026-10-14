Laso, Anadolu Efes'in Bayern Münih'e 101-93 yenilgisini top kayıplarına bağladı - Son Dakika
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Laso, Anadolu Efes'in Bayern Münih'e 101-93 yenilgisini top kayıplarına bağladı

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EuroLeague 5. haftasında Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'e 101-93 yenildi. Başantrenör Pablo Laso, top kayıplarının mağlubiyette belirleyici olduğunu söylerken Bayern Münih Başantrenörü Anton Gavel, rakiplerini 20 top kaybına zorlamanın önemli olduğunu belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında ağırladığı Almanya ekibi Bayern Münih'e 101-93 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, top kayıplarının mağlubiyette belirleyici olduğunu söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Laso, "Elimizden gelen çabayı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ancak çok fazla hata yaptık. Ribauntları konuşmuştuk ama çok fazla basit hata yaptık. Böyle devam edemeyeceğimiz aşikar. Çok fazla top kaybı yapıyoruz. Top kayıpları mağlubiyette belirleyici oldu. Sahamızda maç kaybetmek can sıkıcı bir durum. Bu, böyle devam edemez. Bayern Münih, tüm maçı akıllıca oynadı. Bizden çok daha sakin kalmayı başardılar. Doğru fırsatların ellerine geçmesini beklediler." ifadelerini kullandı.

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mike James ve diğer sakat oyuncularla ilgili soruyu yanıtlayan Pablo Laso, "Mike James, hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir oyuncuydu. Bu yüzden onu takıma kattık. Bu durumu kabul edip, takım olarak buna çözüm üretmemiz gerekiyor. James, Papagiannis ve Cordinier şu an bizimle birlikte değil. Asıl odaklanmam gereken, bu oyuncular olmadan da kazanan bir takım olmaya odaklanmak." şeklinde görüş belirtti.

Anton Gavel: "Rakibimizi 20 top kaybına zorlamamız önemliydi"

Bayern Münih Başantrenörü Anton Gavel, farkı çift hanelere çıkardıktan sonra oyunu kontrol ederek galibiyete ulaştıklarını kaydetti.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden Gavel, "Avrupa Ligi'nde deplasmanda maç kazanmak kolay değil. Özellikle 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galip gelmek daha da zor. Farkı çift hanelere çıkardıktan sonra oyunun kontrolünü elimizde tuttuk ve maçı kazanmayı bildik. Rakibimizi 20 top kaybına zorlamamız son derece önemliydi. Bu galibiyetin üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bayern MünihAnadolu EfesPablo LasoSporSon Dakika

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