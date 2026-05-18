RAMS Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Leo Duarte ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-lacivertli ekipte 5,5 sezon forma giyen 29 yaşındaki stoper ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Duarte'ye verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
2020-2021 sezonu devre arasında İtalya temsilcisi Milan'dan transfer edilen Leo Duarte, tüm kulvarlarda forma giydiği 205 maçta 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Leo Duarte Başakşehir ile Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?