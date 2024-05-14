Levent Dönertaş Bursaspor Başkan Adaylığından Çekildi - Son Dakika
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Spor

Levent Dönertaş Bursaspor Başkan Adaylığından Çekildi

Levent Dönertaş Bursaspor Başkan Adaylığından Çekildi

Bursaspor başkan aday adayı Levent Dönertaş, kulübün yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Dönertaş, Enes Çelik'in daha fazla konsensus yakalayabileceğine inandığı için destek verdiğini belirtti.

14.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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Bursaspor'a başkan aday adayı olan Levent Dönertaş, çekilme kararı aldı.

Bursaspor başkan aday adaylığından çekilen Levent Dönertaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi Bursaspor'umuzun son dönemlerde yaşadığı sıkıntıyı hep birlikte üzülerek takip etmekteyiz. Bu kongre döneminde 3. Lig'e düşen ve borç batağına sürüklenmiş bulunan kulübümüzün bu durumu siz değeri dostlarım gibi beni de derinden etkilemiş olduğu aşikardır. Bu düşünce ile nadide kulübümüze neler yapabilirim, ne gibi katkılar sağlayabilirim düşüncesi ile malumunuz üzere Bursaspor Kulübü başkanlığına aday adayı oldum. Geldiğimiz bu süreçte gerek mevcut Bursaspor yönetimine, Divan Kurulu Başkanım ve değerli üyelerine, Sicil Kurulu'nun değerli başkan ve üyelerine göstermiş oldukları yakınlık, ilgi alaka nedeni ile sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz üzere ben dahil iki aday adayı daha başkanlığa takip olmuştur. Başkan adaylarından sayın Enes Çelik ve ekibinin gerek vizyon, gerek yönetimsel yaklaşım, gerekse Bursa kamuoyu içerisinde çok daha fazla bir konsensus yakalayabilecekleri, Bursa'mızın değeri Bursaspor'umuzu bulunduğu kaos ortamından Büyükşehir Belediye Başkanım Mustafa Bozbey'in de katkıları ile tekrar o muhteşem günlere, zaferlere taşıyacaklarına olan inanç ve düşünceler ile çıkmış bulduğum Bursaspor Kulüp başkanlığı gibi onu ve gurur verici bu görevden sayın başkan adayım Enes Çelik lehine çekiliyorum. Kendisine ve ekibine olan inancım sonsuz olup, bu zor ama bir o kadar da gurur ve onur verici görevde başarılar diliyorum. Enes başkanım yolunuz açık, zaferleriniz bol olsun." - BURSA

Kaynak: İHA

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