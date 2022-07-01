Lewis Hamilton: "Bu hafta sonu yarışacağım" - Son Dakika
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Lewis Hamilton: "Bu hafta sonu yarışacağım"

01.07.2022 12:21
Lewis Hamilton: "Bu hafta sonu yarışacağım"

Britanya'da gerçekleşecek yarış öncesinde mücevher yasağına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Mercedes pilotu Sir Lewis Hamilton, bu hafta sonu gridde yer alacağını söyledi.

Britanya'da gerçekleşecek yarış öncesinde mücevher yasağına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Mercedes pilotu Sir Lewis Hamilton, bu hafta sonu gridde yer alacağını söyledi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yayınlanan, Formula 1 pilotlarının yarışlarda mücevher takmamaları ve iç çamaşırlarının kontrollerini içeren güncellenmiş inceleme politikasına karşı tepki gösteren Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'i öncesinde yeni açıklamalarda bulundu. 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan F1 pilotu Hamilton, "Olup biten diğer tüm şeylere rağmen dikkatlerin mücevher konusunda olması endişe verici. Kızartmamız, odaklanmamız gereken daha büyük balıklar var. Benim konum çok önemli değil ve FIA ile çalışıyoruz. Bu hafta sonu yarışacağım" dedi.

Uzun süredir F1 pilotlarının yarışlarda mücevher takma yasağı bulunuyor. F1 Yarış Direktörü Niels Wittich, sezon başında kurallarla ilgili takımlara ve sürücülere hatırlatmalarda bulunmuştu. Hatırlatmanın ardından yayınlamış olduğu güncellenmiş inceleme politikasına karşı belli bir kesimden destek gelirken, başta Britanyalı pilot Lewis Hamilton olmak üzere geri kalan pilotlardan da FIA'ya tepki gelmişti. Miami Grand Prix'i öncesi basın toplantısına 3 saat, 8 yüzük, 4 kolye takarak katılan Sir Lewis Hamilton, "Bugün daha fazla mücevher takamadım! Bir spor olarak attığımız adımları ve odaklanmamız gereken daha önemli konuları düşündüğümüzde neredeyse geriye doğru bir adım atmışız gibi hissediyorum. Bu tartışmaya girmemiz oldukça gereksiz. Bu yüzden FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem ile iletişim kurmaya çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Lewis Hamilton, Formula 1, Mercedes, Britanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lewis Hamilton: 'Bu hafta sonu yarışacağım' - Son Dakika

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