Lig Kupası'nda Arsenal Ipswich'i 4-2, Liverpool Tottenham'ı 3-1 yendi

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ve Liverpool, 4. tura yükseldi.

Kupanın 3. turunda deplasmanda Ipswich Town'a konuk olan geçen yılın finalisti Arsenal, 16 yaşındaki yıldızı Max Dowman (2), Noni Madueke ve Mikel Merino'nun golleriyle rakibini 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Anis Mehmeti ve Chuba Akpom kaydetti.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Liverpool, sahasında Tottenham'ı 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai atarken, başkent temsilcisinin tek golü Conor Gallagher'dan geldi.

Kupada diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Peterborough - Barnsley: 3-3 (Peterborough penaltılarla 7-6 kazandı)

West Ham United - Fulham: 2-3

Reading - Brentford: 1-2