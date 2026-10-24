Ligde 26 puanla lider olan Kayserispor, Pendikspor deplasmanı hazırlığını tamamladı

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 12'nci haftada deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 26 puan toplayan lider Metro Holding Kayserispor, ligin 12'nci haftasında deplasmanda yarın Pendikspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takım Recep Mamur Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ve maçın taktik çalışması ile sona erdi. Antrenmanın ardından sarı-kırmızılı takım tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.