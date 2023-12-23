- Ligde fırtınalar estiren GMG Kastamonuspor, Arnavutköy maçının hazırlıklarını tamamladı

GMG Kastamonuspor, sahasında Arnavutköy'ü yenerek ligde puan farkını açmak istiyor

KASTAMONU - GMG Kastamonuspor, sahasında konuk edeceği Arnavutköy Belediyespor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında GMG Kastamonuspor, Gazi Stadyumunda kendi seyircisi önünde Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde son 5 karşılaşmasını kazanarak en yakın takipçisi Amedspor ile puan farkını açan GMG Kastamonuspor, yarın oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçını da kazanarak puan farkını daha da arttırmak istiyor. 1. Lig'e yükselmek için maçlara şampiyonluk parolası ile çıkan GMG Kastamonuspor, ligde zor günler geçiren Arnavutköy Belediyespor maçının da hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik direktör Levent Eriş: "En yakın takipçilerimizle farkın açılarak ilk yarıyı kapatmak istiyoruz"

Güzel bir gidişat yakaladıklarını söyleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Isparta maçı bizim açımızdan kazanılması çok değerli oldu. Çok net bir skor ile özellikle ikinci yarıda mükemmele yakın bir oyun ile göstermiş olduğumuz performans ile kazanıp Kastamonu'ya dönmüş olmamızın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Aradaki puan farkının da bazılarıyla açılması bazılarıyla da aynı kalması son haftada takımların birbirleriyle oynayacakları olması bizleri açıkçası son haftaya girerken daha moralli bir hale getirdi. Son haftada oynayacağımız Arnavutköy maçı, ilk devrenin bitimiyle ilgili bizim adımıza bugüne kadar göstermiş olduğumuz performansı ilk devrenin kapanırken ki ilk sahnelerinden bir tanesi olmasını arzu ediyoruz. Taraftarımız her zaman söylediğim gibi bizim için çok değerli, ne kadar fazla birlikte olup ne kadar fazla bizlerin yanımızda olurlarsa o kadar büyük başarılara da birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. O yüzden onları da maça bekliyorum. Canı gönülden onları statta görmek istiyoruz. Oyuncularımıza destek vermeleri adına hep birlikte olmayı arzu ediyoruz. İnşallah yarın oynayacağımız karşılaşmada da bazı farkların açılmasını arzu ediyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun. Ligin ilk devresini bu şekilde bitirmek bizler açısından çok önemliydi, bu başarı hikayesini yazan bütün oyuncularımı başta Cengiz Aygün başkanım olmak üzere hepsini cani gönülden teşekkür ediyorum ve kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yusuf Türk: "Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz"

Takımın kazanma alışkanlığının oluştuğunu ve bunu sürdürmek istediklerini kaydeden GMG Kastamonuspor'un forvet oyuncusu Yusuf Türk de, "Öncelikle takımıma gol katkısı verdiğim için çok mutluyum. Bu beni ayrı motive ediyor. Okan abimle birlikte takımın gol yükünü birazda olsa bizlerin çektiğini düşünüyorum. Umarım sezon sonuna kadar aynı şekilde devam ederiz. Isparta maçı çok zor bir deplasmandı. Gerçekten kendi sahalarında çok dirençli ve güzel bir oyun oynayan takım Isparta. İlk yarı kendi oyunumuzdan biraz uzak kaldık, kendi oyunumuzu oynayamadık ama ikinci yarı, gerekeni yaptık ve üç puanı alarak Kastamonu'ya döndük. Şu anda bizlerin bir kazanma alışkanlığı oldu, Arnavutköy takımı içinde gerek taktik olarak gerekse fiziksel olarak aynı şekilde maça iyi hazırlandık. Umarım Pazar günü de Gazi Stadyumunda da taraftarımızla birlikte üç puanı alarak devreyi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Büyük bir ciddiyetle ve rakibe saygı ile maça çıkacağız"

Büyük bir ciddiyet ve rakibe duydukları saygıyla sahaya çıkacaklarını belirten GMG Kastamonuspor'un başarılı kalecisi Abdullah Yiğiter ise, "Sezon başından bu yana iki tane penaltıyı kurtardım. Bunu ben tek başıma yapmadım, takımdaki aile ortamı başarılı olmama etken oldu. Özel bir çalışma gerçekleştirmiyoruz, normal olarak rutin çalışmalarımızı aksatmadan yapıyoruz. Takımda şu anda aile ortamı olduğu için başarıya giden en önemli faktörün bunun olduğunu düşünüyorum. Takımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Takımda bana gösterilen sevgi ve saygı, beni çok mutlu ediyor. Kastamonu halkıda bizleri çok seviyor. Mutluyuz, antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Tabii ki maçlarda da galip gelmek bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi oluyor. Genel olarak mutlu ve sevinçliyim. Kendimi de iyi hissediyorum. Arnavutköy maçına da her maçta olduğu gibi büyük bir ciddiyet ve rakibe saygı ile maça çıkacağız. Bunun için çok çalışıyoruz, rakibimizi iyi analiz ettik. Güzel giden bir gidişatımız var, 5 maçımızı da kazandık, altınca maçımızı da kazanmak istiyoruz. Bu şekilde ilk yarıyı da bitirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaptan Abdülaziz Solmaz: "Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz"

Taraftarları önünde oynayacakları Arnavutköy maçını kazanmak istediklerini söyleyen GMG Kastamonuspor Kaptanı Abdülaziz Solmaz da, "Son oynadığımız Isparta maçında gerçekten çok iyi mücadele ettik. Zaten iyi bir takımız, istediklerimizi sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok bizlerin. İyi bir arkadaşlık ortamımız bulunuyor. Son haftada çok net bir skor ile Isparta'yı da yenerek Kastamonu'ya dönüş yaptık. Devrenin son maçı olan Arnavutköy maçı ile de liderliğimizi de daha da pekiştirerek ikinci yarıya çok daha moralli girmek istiyoruz. Arnavut maçına da iyi hazırlanıyoruz. İyi konsantre olduk, taraftarımız önünde oynayacağız. Ben inanıyorum ki çok güzel bir skor ile ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlayıp kampta hocamızın önderliğinde ikinci yarıya hazırlanıp iyi bir direnç göstererek şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.