Ligin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-69 mağlup etti

Ligin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-69 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-69 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Telekom ligin 2. haftasında galip gelirken Bursaspor sahasında mağlup oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Murat Ciner, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol: Hammonds 5, Javon 22, Watson 6, Ergi Tırpancı 7, Taylor 19, Moore 2, Ömer Can İlyasoğlu 6, Washington 2, Buğra Çal
Türk Telekom: Schneider 4, Ata Kahraman 10, Doğuş Özdemiroğlu 8, Lamb 3, Bako 8, Harding 24, Trifunovic 7, Tony Taylor 7, Bankston 7, Göktuğ Baş
1. Periyot: 26-19
Devre: 36-39
3. Periyot: 51-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 78-69 yendi.
Kaynak: AA
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