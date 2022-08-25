Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme - Son Dakika
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme

25.08.2022 15:34

Ligue 1 takımlarından Lille'de ter akıtan Yusuf Yazıcı, eski takımı Trabzonspor'a geri dönme sürecine girdi. Eğer Fransız ekibinin başkanı onay verirse milli futbolcu bu sezon kiralık olarak bordo-mavili takımına tekrar kavuşacak.

Trabzonspor transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala sürpriz bir ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı için Lille'e kiralama teklifinde bulundu.

BAŞKAN ONAY VERİRSE TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

61saat'in haberine göre, Trabzonspor, 2019 yılında 18.5 milyon euroya Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'yı kiralamak için harekete geçti. Bordo-mavililer, milli futbolcu için Fransız ekibine kiralama teklifi yaptı. Yusuf'un da Trabzonspor'a geri dönmeye sıcak baktığı ve Lille başkanının onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

10 MAÇTA 8 GOL ATTI

Lille ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'ya kiralandı. Milli futbolcu, Rus ekibinde 10 maçta forma giyerken 8 gole imza attı. Bu sezon Fransız ekibine dönen Yusuf Yazıcı, Lille'de 2 maçta toplam 65 dakika süre aldı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme - Son Dakika
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