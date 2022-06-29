Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu - Son Dakika
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Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu

29.06.2022 23:20

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lill'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca Lille ile imzaların atılması sonrası açıklama yaptı.

Jocelyn Gourvennec yönetiminde geçen sezon ligi 10. sırada bitiren Lille'de yeni teknik direktör belli oldu. Daha önce Porto, Shakhtar Donetsk ve Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, Fransız ekibine resmen imza attı.

"BENİM GURUR KAYNAĞI"

Fonseca, resmi imzaların atılmasında sonra yaptığı açıklamada, "Lille'in yeni teknik direktörü olmak benim için bir gurur kaynağı ve büyük bir onur. Zengin ve etkileyici geçmişiyle bu büyük kulübe seçilmenin bana da büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Bu nedenleLille ile bu maceraya başladığım için mutluyum, personel ve oyuncularla çalışmak için heyecanlıyım.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yeni hocası belli oldu! Fonseca resmen Lille'de

"SON DERECE MOTİVE VE KARARLIYIM"

Her şeyden önce, hep birlikte, hedeflere ulaşacağımızı ve kulübü en üst seviyeye taşımak için son derece motive ve kararlıyım. LOSC liderlerine güvenleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu muhteşem statta Lille taraftarlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve onlara sıcak karşılamaları için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yeni hocası belli oldu! Fonseca resmen Lille'de
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Son Dakika Spor Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu - Son Dakika
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