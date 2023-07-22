ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk hafta maçında Inter Miami ile Cruz Azul kozlarını paylaştı. Lionel Messi ilk kez formasını giydiği yeni takımı Inter Miami'ye 90+4. dakikada attığı frikik golüyle galibiyeti getirdi.
Karşılaşmada Cruz Azul'un tek golü 65. dakikada Antuna'dan geldi. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi attı.
Inter Miami formasıyla ilk maçına çıkan Lionel Messi, 90+4. dakikada enfes bir frikik golüyle takıma galibiyeti getiren isim oldu. Gol sonrası tribünler ve Arjantinli yıldız büyük sevinç yaşadı.
Son Dakika › Spor › ABD'de farkını ortaya koydu! Messi'den Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem galibiyet golü - Son Dakika