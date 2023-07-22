ABD'de farkını ortaya koydu! Messi'den Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem galibiyet golü - Son Dakika
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ABD'de farkını ortaya koydu! Messi'den Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem galibiyet golü

22.07.2023 09:55

ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk hafta maçında Lionel Messi, Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçta 90+4. dakikada attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmada Cruz Azul'un tek golü 65. dakikada Antuna'dan gelirken, Inter Miami'nin gollerini 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi attı. Gol sonrası tribünler ve Messi büyük sevinç yaşadı.

ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren Leagues Cup organizasyonunun ilk hafta maçında Inter Miami ile Cruz Azul kozlarını paylaştı. Lionel Messi ilk kez formasını giydiği yeni takımı Inter Miami'ye 90+4. dakikada attığı frikik golüyle galibiyeti getirdi.

MESSI, 90+4'TE ATTI

Karşılaşmada Cruz Azul'un tek golü 65. dakikada Antuna'dan geldi. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi attı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Inter Miami formasıyla ilk maçına çıkan Lionel Messi, 90+4. dakikada enfes bir frikik golüyle takıma galibiyeti getiren isim oldu. Gol sonrası tribünler ve Arjantinli yıldız büyük sevinç yaşadı.

Bu bakıştan sonra olanlar oldu! Messi, Inter Miami formasıyla ilk maçında imkansızı başardı
Bu bakıştan sonra olanlar oldu! Messi, Inter Miami formasıyla ilk maçında imkansızı başardı
Bu bakıştan sonra olanlar oldu! Messi, Inter Miami formasıyla ilk maçında imkansızı başardı
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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD'de farkını ortaya koydu! Messi'den Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem galibiyet golü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de farkını ortaya koydu! Messi'den Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem galibiyet golü - Son Dakika
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