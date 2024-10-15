Lionel Messi, milli yıldızı seçti

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Inter Miami'de kariyerini sürdüren Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, bir spor giyim markasıyla özel proje başlattı. Arjantinli yıldız, yeni bir krampon serisini giymesi için dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 genç futbolcu seçti.

KENAN YILDIZ'I DA SEÇTİ

Lionel Messi'nin seçtiği isimler arasında Juventus ve A Milli Takım forması giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız da yer aldı. Listede ayrıca Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo yer aldı.

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Milli yıldız, bu sezon İtalyan ekibi Juventus ile 9 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Dev kulübün 10 numarasını sırtında taşıyan Kenan'ın takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.