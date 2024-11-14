Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok - Son Dakika
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Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok

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UEFA, Premier Lig hakemi David Coote'u uyuşturucu madde kullanımı iddiasıyla görevden uzaklaştırdı. Coote daha önce Liverpool ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği gerekçesiyle lisansı elinden alınmıştı.

14.11.2024 08:06  Güncelleme: 08:18
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Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği gerekçesiyle lisansı elinden alınan David Coote'ye yeni şok UEFA'dan geldi. UEFA, Premier Lig hakemi David Coote'un uyuşturucu madde kullandığı videosunun ortaya çıkması sonrası hakemliğini askıya aldı. Bu kararın "uygunsuz davranış" gerekçesiyle alındığı belirtildi ve Coote'un 12 Kasım'da bilgilendirildiği belirtildi.

İNGİLTERE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL, İngiliz hakem için "İddiaların farkındayız ve bunu ciddiye alıyoruz. David Coote soruşturma süreci boyunca görevinden uzaklaştırılmıştır. David'in refahı bizim için son derece önemli ve bu süreçte ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya kararlıyız." açıklamasını yaptı. Coote, Liverpool'un son oynadığı Aston Villa maçında düdük çalmıştı.

Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok

Jürgen Klopp, Liverpool, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok - Son Dakika

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