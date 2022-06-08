Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi - Son Dakika
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Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi

08.06.2022 00:19

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün oynanan 6-0'lık Litvanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Futbolcularına övgüler dizen Alman hoca, Halil Dervişoğlu için ise, "Halil neden kadroda sorusu sorulmuştu. Halil neden seçildiğini gösterdi. İyi çalışıyor ve sıkı ilerliyor. Bugün de çok çalıştı" dedi.

Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, Halil Dervişoğlu için ayrı bir parantez açtı.

"AMACIMIZ ÇOK GOL BULMAK VE YEMEMEK"

Stefan Kuntz, "Amacımız çok gol bulmak ve yememekti. Bunu başardık. İlk maçta yaptıklarımızın üzerine koyduk. Böyle devam edeceğimizi umuyorum. Doğan, Cenk ve Eren'i de ilk maçları sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.

"HALİL NEDEN SEÇİLDİĞİNİ GÖSTERDİ"

"Takım ruhu büyüdü ve gelişti. Bunu gördük. Herkes galibiyet adına bir katkı koydu" diyen Alman hoca, Halil Dervişoğlu ile ilgili gelen soruya ise, "Halil neden kadroda sorusu sorulmuştu. Halil neden seçildiğini gösterdi. İyi çalışıyor ve sıkı ilerliyor. Bugün de çok çalıştı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi - Son Dakika


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