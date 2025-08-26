İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı - Son Dakika
İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı

İşte Premier Lig bu! Liverpool\'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı
26.08.2025 01:28  Güncelleme: 10:15
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, Newcastle United deplasmanında 16 yaşındaki genç futbolcusu Ngumoha'nın 90+10. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazanarak yeni sezondaki ikinci galibiyetini elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı. Geçtiğimiz sezon St. James' Park'ta 90. dakikada yediği golle puan kaybı yaşayan Arne Slot'un öğrencileri bu kez uzatmalarda galibiyet golünün sevincini yaşayan taraf oldu.

İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı

MAÇ NEFES KESTİ

Kırmızılar 35. dakikada Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Liverpool, 2. yarıya yeni golcüsü Ekitike'nin golüyle başladı. Fransız futbolcu yeni takımıyla çıktığı 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Ev sahibi 57'de Bruno Guimaraes'in kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Golün ardından üst üste sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişikliklere giden Newcastle, 88. dakikada beraberlik golünü buldu. Will Osula, oyuna girdikten 12 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı

16 YAŞINDAKİ YILDIZ GALİBİYETİ GETİRDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, uzatma dakikalarında 16 yaşındaki Rio Ngumoha'yı oyuna dahil etti. 90+10. dakikada merkezden gelişen organize atakta Ngumoha ceza sahası içinde plase vuruşla ağları havalandırdı.

Liverpool, Newcastle United deplasmanında 3-2 kazanarak yeni sezonda 2. maçta 6 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar ise 1 puanda kaldı. Liverpool, ligin 3. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Anfield'da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı
Kaynak: İHA

Liverpool, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı - Son Dakika
