Liverpool, Fenerbahçe maçının taktiğini Şükrü Saracoğlu\'nda çalıştı

Liverpool, Fenerbahçe maçının taktiğini Şükrü Saracoğlu'nda çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, son çalışmasını Şükrü Saracoğlu'nda yaptı. İlk 15 dakikası basına açık idmanda ısınma ve top kapma çalışmalarının ardından basına kapalı bölümde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde Teknik Direktör Andoni Iraola ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman istasyon ve çabukluk ile devam ederken orta yuvarlakta top kapma çalışması yapıldı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu.
Kaynak: İHA
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