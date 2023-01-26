İngiliz devi listenin en başına aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı bu kez "hayır" diyemeyecek - Son Dakika
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İngiliz devi listenin en başına aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı bu kez "hayır" diyemeyecek

26.01.2023 14:03

Liverpool, Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'yi transfer listesinin başına yazdı. İlk talip oldukları Kim Min-Jae'nin maliyetini yüksek bulan İngiliz devi alternatif isimlere yönelirken, Macaristan'da "Macar Van Dijk" olarak anılan Szalai'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Attila Szalai'nin son talibi Liverpool oldu. İngiliz devinin bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı olacağı belirtiliyor.

ROTAYI SZALAI'YE KIRDILAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Attila Szalai için harekete geçti. Kırmızılar, ilk hedefi olan Kim Min-Jae'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçerek alternatif isimlere yöneldi. Bunun sonucunda Liverpool, sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Szalai'yi gündemine aldı.

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MALİYETİ DÜŞÜK

Haberlerde, maliyeti Kim Min-Jae'den çok daha düşük olan Attila Szalai'nin Liverpool'a oldukça yakın olduğu belirtilirken, ülkesinde "Macar Van Dijk" olarak anıldığı da ifade edildi.

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