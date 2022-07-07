Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini yeniledi - Son Dakika
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Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini yeniledi

07.07.2022 20:43
Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İngiliz savunma oyuncusu Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İngiliz savunma oyuncusu Joe Gomez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Charlton Athletic'ten 2015 yılında transfer edilen oyuncu, Liverpool formasıyla 142 karşılaşmada görev aldı.

Uzun süreli sakatlık sorunları da yaşayan Gomez, İngiltere Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada forma giydi.

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Kaynak: AA

Liverpool, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini yeniledi - Son Dakika

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