Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz

Kaynak: AA

Liverpool, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Liverpool, Joe Gomez'in sözleşmesini yeniledi - Son Dakika

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