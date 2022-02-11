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Liverpool, sahasında Leicester City'i 2 golle geçti - Son Dakika

Liverpool, sahasında Leicester City'i 2 golle geçti

11.02.2022 01:41
Liverpool, sahasında Leicester City'i 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'i 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'i 2-0 yendi.

Ligin 24. haftasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Leicester City'i konuk etti.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri 34. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, Diogo Jota'nın 87. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı.

Bu sonuçla, 1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 51 yaparak lig lideri Manchester City'nin ardından ikinciliği sürdürürken, Leicester City 26 puanla 12. sırada kaldı.

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İngiltere Premier Lig, Anfield Road Stadı, Leicester City FC, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool, sahasında Leicester City'i 2 golle geçti - Son Dakika Spor


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