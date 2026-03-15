Liverpool, Tottenham ile 1-1 Berabere Kaldı

Liverpool, Premier Lig'in 30. haftasında evinde mücadele ettiği Tottenham ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham, Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 18. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk takım ise 90. dakikada Richarlison'un attığı golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Liverpool, ligde 5. sıraya yükseldi. Tottenham ise 30 puanla 16. sırada kaldı. Teknik Direktör Igor Tudor, Tottenham ile çıktığı 5. maçta da kazanamazken, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool, Galatasaray'ı konuk edecek. - İSTANBUL